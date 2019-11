Bart publiceert met ‘Godverdomme!’ boek dat terugblikt op ziekte van zijn vader Valentijn Dumoulein

02 november 2019

15u04 0 Staden Muzikant Bart Vanpeteghem verloor zes jaar geleden zijn vader aan longkanker. In de acht maand dat die moedig tegen de ziekte streed hield zijn zoon een dagboekje bij. ‘Godverdomme!’ handelt over een zwaar thema, maar met een ludieke inslag en het bevat ook scherpe observaties.

“Mijn vader was zo West-Vlaams dat het er bijna over was”, opent Bart met een knipoog. “Vandaar ‘Godverdomme!’, de nogal opvallende titel van het boek. Hij was een zeer authentiek man, nam geen blad voor de mond en kon vloeken als geen ander. Ik vond het in dat opzicht wel toepasselijk het boek zo te noemen. En het is natuurlijk een rotziekte, waar hij tegen vocht.”

Belofte aan vader

De strijd van vader Paul, die 68 werd , was voor zijn kinderen een moeilijke déja-vu. Hun moeder stieff elf jaar geleden ook al aan de ziekte. “Toen had ik een reeks gedichten en liedjes voor haar gebundeld”, blikt Bart terug. “Mijn vader was dat niet vergeten en vroeg in de laatste week dat hij leefde of ik ook zoiets voor hem wou maken. Ik was acht maand eerder al begonnen met een soort dagboek van hoe ik alles rond zijn ziekte beleefde en nam dat als basis.”

“Het onderwerp was natuurlijk zwaar, maar er waren in die periode ook leuke momenten of zaken waar we hard moesten om lachen. Ook die heb ik daarin vervat, zodat het geheel toch een ludieke invalshoek heeft. Zo vertel ik op een gegeven moment over hoe we vernamen dat mijn vader zou sterven. Mijn broer zei daarop dat we niet voor een rusthuis zouden moeten kijken, waarop we in de lach schoten. Of hoe humor op zo’n moment ook een functie kan hebben.Naast knipogen of opvallende observaties zitten er ook enkele kritische vragen naar de medische wereld in vervat. Het is kortom een samenvatting van hoe ik toen alles beleefd heb.”

Kleinkunstduo

Bart groeide op in Oostnieuwkerke. Zij ouders bleven er wonen, maar hij verhuisde naar Avelgem. Hij is in het dagelijks leven opvoeder, maar is muzikant in bijberoep. Hij vormt onder andere een kleinkunstduo met zijn vrouw Lien Kooijman. Dat is ook de reden waarom het zes jaar duurde voor hij het boek in eigen beheer publiceerde. “Ik ben met mijn medemuzikanten intens bezig geweest rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Nu is die periode afgesloten en vond ik de tijd rijp om ook dit passend af te sluiten. De boekvoorstelling dit weekend ging overigens gepaard met een avond vol muziek en anekdotes, waarbij heel wat mensen uit het dorp te gast waren. Ik wil ook nog eens de bib van Staden bedanken. Zij hebben me goed begeleid en dankzij hen kon ik de boekvoorstelling in het Oud Gemeentehuis van Oostnieuwkerke laten doorgaan.”

Het boek ‘Godverdomme!’ kost 8 euro en is te koop via bartvanpeteghem@hotmail.com.