Auto brandt volledig uit op parking Westvlees Alexander Haezebrouck

03 mei 2020

07u16 0 Staden Op de parking van het bedrijf Westvlees langs de Ommegang West in Westrozebeke brandde zaterdagavond een auto met Franse nummerplaat volledig uit. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend.

De wagen stond al enkele maanden op de parking van het bedrijf in Westrozebeke. Het was een auto met Franse nummerplaat waarvan onder andere de remmen niet meer werkten. Sinds vorige week was de auto plots veranderd van plaats en stond hij aan de zijkant van het grote terrein. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al in lichterlaaie. Ze konden niet verhinderen dat de auto volledig in vlammen op ging. Verschillende omwonenden die de geur van de brand opgemerkt hadden of rook gezien hadden, kwamen een kijkje nemen. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.