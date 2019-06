Art Studio Brikat strikt Mintzkov-frontman voor kunstkamerconcert Sam Vanacker

05 juni 2019

16u38 2 Staden Art Studio Brikat heeft een afsluiter van formaat weten te strikken voor hun laatste kunstkamerconcert voor de zomerstop. Niemand minder dan Mintzkov-frontman Philip Bosschaerts zakt op vrijdag 14 juni af naar Staden.

Bosschaerts komt langs met ‘Dark Early Morning Night’, zoals de werktitel van zijn nieuwe project luidt. “Via kleine al dan niet akoestisch gebrachte songs en soundscapes neemt Bosschaerts de luisteraars mee op pad langs de grillige wegen en donkere zijpaden waarin experiment en lied hand in hand gaan.” Bosschaerts was met Mintzkov al een graag geziene gast op podia in binnen- en buitenland en verkent met ‘Dark Early Morning Night’ een ander aspect van het muzikale universum.

De deuren van Art Studio Brikat in de Houthulststraat 132 A gaan open om 19 uur. Het optreden start om 20 uur. De toegang is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Reserveren op 051/70.09.82 of via info@brikat.be.