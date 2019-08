Art Studio Brikat haalt Nieuw-Zeelandse singer-songwriter naar Staden voor kamerconcert SVR

07 augustus 2019

15u11 4 Staden In het kader van de kunstkamerconcerten bij Art Studio Brikat komt op vrijdag 30 augustus een Nieuw-Zeelandse zangeres naar Staden. Het gaat om singer-songwriter Michelle Nadia, die onlangs in het Verenigd Koninkrijk nog hoge ogen gooide met haar album Firefly.

Ze was al te gast in de Graham Norton Show en haar nummers worden vaak gedraaid op de Britse radio. Haar album was bij de BBC zelfs even ‘Album of the Week’. “Ze zet de nalatenschap van grote namen als Joni Mitchell, Carly Simon en Carole King verder”, legt Kathy Vandamme uit. “Een vrouw die al heel wat verwezenlijkt heeft in haar carrière en nu even afzakt naar Staden.”

Het optreden start om 20 uur in de Houthulststraat 132 A. De toegang is gratis, maar reserveren is om praktische redenen nodig op 051/70.09.82 of via info@brikat.be.