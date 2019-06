Aquafin opent deuren van nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Oude Passendalestraat Sam Vanacker

21 juni 2019

09u12 0 Staden Donderdag gooide Aquafin voor het eerst de poorten open van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Oude Passendalestraat in Westrozebeke. Buurtbewoners kregen de kans om er een kijkje te komen nemen.

De bouw van het nieuwe station ging van start in het voorjaar van 2017. De werken duurden een jaar en kostten ruim twee miljoen euro. De waterzuiveringsinstallatie kan tot 3.283 kubieke meter water per dag filteren en zorgt er sinds april 2018 voor dat het vuile water van ongeveer 1.250 inwoners van Westrozebeke gezuiverd wordt alvorens het in de waterlopen geloosd wordt. Voordien liep dat afvalwater nog ongezuiverd in de baangracht naar de Engelse Beek. Naar aanloop van de bouw van dit station werden in 2016 al grootschalige rioleringswerken uitgevoerd in Westrozebeke.

Om te zien hoe het zuiveringsproces precies in z’n werk gaat, kregen buurtbewoners donderdag de keuze tussen zes begeleide rondleidingen ter plaatse. Opmerkelijk is dat het om een onbemand station gaat dat nagenoeg volledig automatisch functioneert. Om de veertien dagen komt een tankwagen ter plaatse om het uitgefilterde slib af te voeren.