Alle werknemers Westvlees getest, slechts 20 nieuwe besmettingen op 557 tests: “Positief nieuws dat in de lijn van de verwachtingen ligt” Sam Vanacker

14 augustus 2020

13u34 0 Staden Alle 817 werknemers van slachthuis Westvlees in Westrozebeke zijn getest op het coronavirus. Uit de resultaten blijkt dat ook in de afdelingen van het bedrijf waar eerder geen sprake was van besmettingen, twintig werknemers besmet zijn. Burgemeester Vanderjeugd spreekt van ‘voorzichtig goed nieuws’.

Toen vorige week dinsdag bleek dat het coronavirus binnen geraakt was in Westvlees werden alle werknemers van de getroffen afdeling getest. 74 van de 260 werknemers van die - ondertussen gesloten - versnijderij testten uiteindelijk positief. De voorbije dagen werden ook de 557 andere werknemers van het bedrijf getest. Zo’n 20 personen, onder wie twee Stadenaars, testten positief. “Deze resultaten liggen in de lijn der verwachtingen, zeker als je ziet hoeveel testen er werden afgenomen. Op een dergelijk groot aantal kan je positieve besmettingen niet uitsluiten, maar het relatief lage aantal positieve testen bewijst dat er tijdig ingegrepen werd”, aldus Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “We kunnen dus voorzichtig spreken van goed nieuws. Het Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen spreekt van een ‘laag risico’. De resultaten bewijzen dat de de grootse broeihaard zich, zoals verwacht, in de snijzaal bevond.”

“Uit de resultaten blijkt ook dat een sluiting van het bedrijf een buitenproportionele reactie was geweest”, gaat Vanderjeugd verder. “Westvlees blijft de hoogste veiligheidsmaatregelen hanteren én handhaven binnen hun interne organisatie. De besmette personen zitten ondertussen in quarantaine en dagelijks wordt de situatie gemonitord en wordt de temperatuur opgemeten. We hebben er alle vertrouwen in dat dit goed opgevolgd zal blijven worden.”

Mondmaskerplicht wordt teruggeschroefd

Ondanks de nieuwe besmettingen wordt de mondmaskerplicht die vorige zaterdag ingevoerd werd in de bebouwde kommen van Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke, vanaf maandag opgeheven. “De resultaten van de tests binnen Westvlees hebben geen grote impact meer hebben op onze cijfers in Staden. Die zitten terug in dalende lijn, waardoor de huidige status van de gemeente Staden terug naar alarmfase 1 kan teruggeschroefd worden. Dat betekent dat er vanaf maandag geen mondmasker meer gedragen moet worden in de bebouwde kommen en dat sporttrainingen terug kunnen doorgaan. Let wel: een mondmasker op zak hebben blijft verplicht. De situatie kan uiteraard elk moment herzien worden, indien nodig”.