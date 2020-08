Alle testen in rusthuis De Oever negatief: bezoek weer toegelaten vanaf donderdag Sam Vanacker

19 augustus 2020

11u08 0 Staden Rusthuis De Oever in Oostnieuwkeke is nog altijd coronavrij. Alle coronatesten die deze week zijn afgenomen zijn negatief. Vanaf donderdag is er weer bezoek toegelaten.

Even werd gevreesd dat twee medewerkers mogelijk het virus hadden opgelopen doordat ze een besmette persoon in hun directe omgeving hebben, maar dinsdag bleek dat ze allebei negatief waren. Ondertussen zijn ook de testresultaten van vier bewoners van het rusthuis, die symptomen van coronabesmetting vertoonden, bekend en ook die zijn negatief. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is opgelucht. “Alle testen zijn gelukkig negatief. Dat betekent dat er vanaf donderdag weer bezoek mogelijk is in De Oever. De twee medewerkers zitten op nog altijd preventief thuis in afwachting van een tweede controletest. Als die opnieuw negatief blijkt, kunnen ze volgende week weer aan de slag.”