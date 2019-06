Afscheid van Luc Raes (Agristo): “De tijd om van je geluk te genieten, was veel te kort” Hans Verbeke

28 juni 2019

18u13 7 Staden Ruim 1.200 mensen, onder wie heel wat collega-ondernemers en veel van ‘zijn’ werknemers, hebben vrijdagvoormiddag in Oostnieuwkerke afscheid genomen van Luc Raes (67). De medestichter van het aardappelverwerkend bedrijf Agristo stierf bij een koetsongeval in de Ardennen. “We zullen onze kinderen inspireren met jouw boeiende levensverhaal”, zei zoon Dieter. “Maar eigenlijk is het heel moeilijk om onder woorden te brengen wat jij voor ons betekent.”

Luc Raes had uitgekeken naar het driedaags verblijf dat hij met vrienden in de Ardennen zou doorbrengen. Uitvalsbasis was de Crisil Riding School in Hérisson (Vresse-sur-Semois), gerund door het Vlaamse koppel Guy Crick en Chantal Silvrants, beiden 62 en vrienden van Luc. Tijdens een uitstapje met drie koetsen, elk getrokken door vier paarden, liep het verkeerd. Een paar honderd meter voor ze weer aan de Crisil Riding School arriveerden, in een bosweg op een neerwaartse helling, botste de middelste koets tegen een stapel hout. Het rijtuig kantelde. Koetsier Luc Raes werd zwaar geraakt aan de borstkas. Hij overleed in het ziekenhuis van Aarlen.

Voor Guy Crick en Chantal Silvrants riep het ongeval nare herinneringen op aan het jaar 2007. Toen baatte het koppel in Sint-Denijs een manege uit, waar de toen 13-jarige Louise-Marie De Schaepmeester om het leven kwam. Het meisje kwam ten val toen haar paard plots steigerde. Bij het neerkomen kreeg Louise-Marie, een nichtje van de intussen ook al overleden topruiter Jean-Claude Van Geenberghe, een fatale trap op de borstkas. Na het drama voelde het koppel zich nooit meer goed in Sint-Denijs, waarop ze besloten te verhuizen naar de Ardennen.

Rond de kist

De kerk was veel te klein om iedereen een plaatsje te geven. Buiten stond een groot scherm opgesteld waarop de plechtigheid kon gevolgd worden. De familie van Luc Raes zat in de kerk vooraan rond de kist. Antoon Wallays, de man die samen met Luc Raes het bedrijf Agristo uit de grond stampte, sprak het openingswoord. “Ik voel dankbaarheid en verdriet. 35 jaar geleden durfden we de stap te zetten. Een man die zijn dromen kan realiseren, is een gelukkig man. Alleen was de tijd om te genieten van je geluk veel te kort. Je blijft bij ons, in de spirit van Agristo.”

Natuur centraal

Dochter Hannelore had het over de buitenmens die haar vader was. “De natuur was jouw ding. In alles waarmee jij bezig was, was de natuur de basis. Agristo met de aardappelen, je paarden en schapen, het vele wandelen en fietsen. De laatste tijd had je zelfs de boerenstiel opnieuw ontdekt.”

Jij zag mensen graag, je had het talent om mensen in zichzelf te laten geloven en tot actie te bewegen. Je hebt impact gehad op het leven van velen, niet enkel professioneel, maar ook als vriend, pa en opa Dieter Raes

Zoon Dieter sprak vooral over de ondernemer Luc Raes. “Jij zag mensen graag, je had het talent om mensen in zichzelf te laten geloven en tot actie te bewegen. Je hebt impact gehad op het leven van velen, niet enkel professioneel, maar ook als vriend, pa en opa. Steeds eenvoudig gebleven, altijd klaar voor een babbel, ervoor gaan, dromen maar met het nodige respect voor alles en iedereen. We willen het nog vaak hebben over jou en een stuk van jouw leven verder zetten in het onze. De kinderen, jouw oogappels, ze houden van jou, opa. En jij van hen. Alles zou je er voor gedaan hebben. We gaan ze zeker inspireren met jouw levensverhaal.”