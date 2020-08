Achttien medewerkers van vleesverwerkend bedrijf Westvlees besmet: 225 anderen in quarantaine Hans Verbeke

05 augustus 2020

15u25 128 Staden Het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Westrozebeke heeft de afdeling versnijderij gesloten nadat 18 personeelsleden besmet bleken met het coronavirus. Dat bevestigt het bedrijf. 225 medewerkers werden woensdag getest en blijven in thuisquarantaine tot de resultaten van de tests gekend zijn. De kans is reëel dat het aantal besmettingen nog oploopt.



Jos Claeys, ceo van Westvlees, testte in de maand april positief op Covid-19, maar afgezien daarvan bleef het bedrijf sinds de lockdown zo goed als gespaard van besmettingen met het coronavirus. Maar nu is het dus toch van dat.

“De jongste dagen kregen we bericht dat enkele mensen positief hadden getest en dus zijn we zelf actief aan contactopsporing gaan doen”, zegt productmanager Manuel Goderis. “Zo kwamen 18 besmettingen aan het licht. Het gaat meestal om medewerkers die pas zijn teruggekeerd uit vakantie. Een aantal van hen zit in dezelfde bubbel omdat ze familie zijn van elkaar.”

Groter probleem vermijden

Omdat de besmettingen zich situeren bij mensen die in de versnijderij werken, besliste het bedrijf om de resterende 225 medewerkers te laten testen. Dat gebeurde woensdagmorgen. “Minstens tot de resultaten daarvan bekend zijn, verblijft iedereen in thuisquarantaine. We willen geen enkel risico lopen. Het is nu belangrijk om de besmetting zo snel mogelijk in kaart te brengen en in te dijken. We werken daarvoor samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

De kans bestaat dat het aantal besmettingen nog oploopt, maar het bedrijf hoopt door snel te handelen een nog groter probleem te vermijden. “We zullen pas alle resultaten hebben tegen donderdagmiddag”, laat burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) weten. “Het aantal positieve tests zal dus hoogstwaarschijnlijk nog stijgen”, klinkt het ook bij hem.

Sluiting niet aan de orde

Volgens de burgemeester is het voorlopig niet aan de orde om het bedrijf volledig te sluiten. “De besmette mensen werken in dezelfde afdeling die afgesloten is van de rest van het bedrijf, of hebben een familiale band met personen binnen die afdeling. We volgen alles heel goed op maar sluiting is nog niet aan de orde.” De activiteiten van de versnijderij worden tijdelijk overgenomen door andere vestigingen van de Belgian Pork Group, waar Westvlees deel van uitmaakt.

Het bedrijf in Westrozebeke is één van de grootste Europese producenten van vers en bereid varkensvlees. Jaarlijks worden zowat twee miljoen varkens geslacht en verwerkt.