Acht ‘hippies’ doorkruisen 12 landen in Budapest Rally: “De reis is belangrijker dan de bestemming” Sam Vanacker

25 juni 2019

13u39 12 Staden Acht vrienden uit Westrozebeke, Rumbeke, Passendale, Dadizele en Staden staan op 12 juli aan de start van de Budapest Rally, zowat de ludiekste race ter wereld. De acht gaan het doen in twee teams met twee oude Mercedessen. Het thema dit jaar is ‘Back To The Sixties’, dus steken ze zichzelf en hun wagens in een hippiejasje.

De derde editie van de Budapest Rally start op vrijdagmorgen 12 juli in Brussel, al vertrekken er op dezelfde dag ook teams in Amsterdam en Lyon. In zeven dagen doorkruisen de roadtrippers twaalf verschillende landen, goed voor 2.000 kilometer tot in Boedapest. Er wordt overnacht op campings langs de route en de organisatie zorgt voor avondeten en ontbijt.

Trabant

Hoe snel de zeven etappes afgelegd worden maakt helemaal niets uit. Wel zijn er onderweg punten te verdienen door de checkpoints te vinden en een aantal ludieke opdrachten uit te voeren. De hoofdprijs is een gifgroen Trabantje, al doen nagenoeg alle deelnemers louter mee voor het plezier.

Ei bakken op auto

Glenn Wylin uit Dadizele is de enige van de acht die al meedeed aan de Budapest Rally. “Mijn eerste deelname was in 2017. De sfeer was fantastisch en de opdrachten maken het alleen maar leuker. Zo hebben we bijvoorbeeld in Tsjechië achterwaarts op een lopende band van een supermarktkassa gelopen, hebben we een ei gebakken op de auto en in Liechtenstein zijn we een koffietje gaan drinken bij een lokale bewoner. Die opdrachten filmen we dan met de smartphone en ‘s avonds leggen we de beelden voor aan de jury op de kampplaats. Mijn collega’s en vrienden kennen die verhalen inmiddels, dus ik kon hen redelijk vlot overtuigen om mee te doen. We hebben een grote tent mee waar we alle acht samen in slapen.”

Voorliefde voor oldtimers

Glenn rijdt de rally in een groene Mercedes 500 uit 1981, zijn collega Guillaume Lampaert uit Westrozebeke (beiden werken bij garage Yprauto in Staden) rijdt in een beige Mercedes 190 uit 1991. “We houden allebei van rijden met oldtimers. In zo’n wagens heb je ten minste nog het gevoel dat je écht rijdt. Je boet wat in aan comfort, maar dat maakt het nog charmanter. Samen met onze vrienden trekken we er trouwens nu ook al geregeld op uit voor een paar dagen met de oldtimers. De Budapest Rally wordt lang niet onze eerste trip samen. Al wordt het wel de eerste keer dat we het doen verkleed als hippies. Straks komt er nog een bloemetjesprint op de auto.”

Vadefiguur

Nico Vuylsteke (46) uit Passendale is de vreemde eend in de groep van jonge dertigers. Ook hij werkt bij Yprauto. “Ik ben de vaderfiguur van de groep”, knipoogt hij. “Het gaat er om hoe jong je je voelt in je hoofd, niet? Vorig jaar heb ik samen met Glenn en Guillaume al meegereden met de Scotland Rally (een gelijkaardige rondrit in Schotland, red) en dat is heel goed meegevallen. Ik wist toen niet waar ik aan begon, maar het werd een stukje puur, onvervalst avontuur. Je moet je aanpassen aan onverwachte situaties, leert nieuwe mensen kennen en je helpt elkaar bij pech onderweg. Bovendien geniet je van prachtige landschappen - dit keer staat onder meer de Stelviopas in Zwitserland op de route - en ‘s avonds verbroeder je met gelijkgezinden. Het is dus niet de finish die telt, maar de reis op zich.”