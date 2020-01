AC/DC Staden zamelt 800 euro in voor strijd tegen borstkanker Sam Vanacker

23 januari 2020

Het gemeentebestuur van Staden heeft donderdag een cheque overhandigd aan Heidi Vansevenant, oprichtster en voorzitster van Think Pink. De cheque is het resultaat van enkele acties die georganiseerd werden in het AC/DC in het kader van de warmste week. Zo werden er in oktober zakjes roze snoep verkocht en baadde het gemeentehuis in een roze gloed. Samen met de opbrengst van enkele zumbasessies bracht de actie in totaal 800 euro op.