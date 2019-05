ABS haalt oude tractoren van stal en trekt op zwerfvuiltocht SVR

28 mei 2019

15u07 0 Staden Op zondag 2 juni organiseert het Algemeen Boeren Syndicaat van Staden naar jaarlijkse traditie een oldtimertocht voor tractoren. Dezelfde dag houdt het ABS ook opnieuw een zwerfvuilactie.

Zondagochtend tuft er vanaf 9.30 uur ‘s morgens opnieuw een karavaan oldtimertractoren door de gemeente. Starten gebeurt aan het SWOK. Deelnemers betalen 25 euro en krijgen daarvoor ook een uitgebreide maaltijd, drie drankjes en een foto van zichzelf met hun oldtimer. De rit bedraagt 35 kilometer.

Na de rondrit gaat het ABS op zwerfvuiltocht. “Langs het volledig parcours gaan we alle zwerfvuil opruimen en waar nodig plaatsen we zwerfvuilbordjes”, zegt voorzitter Chris Verhaeghe. “Drankblikjes die tussen het gras en in de bermen en grachten belanden zijn een echte plaag voor veehouders. Bij het maaien of bij het ruimen van de grachten belanden er scherpe stukjes blik in het voer. Uit onderzoek blijkt dat naar schatting 6.200 koeien per jaar ziek worden door blikjes en ander afval. 2.500 dieren sterven elk jaar aan een maagontsteking. Daarom vragen we met het ABS met deze campagne ook aan de nieuw verkozen politici om werk te maken van statiegeld op plastic flesjes en blikjes.”

Inschrijven kan via 051/77.83.19 (André Vandewaeter), 0478/97.33.17 (Patrick Claeys) of abs-staden@hotmail.com.