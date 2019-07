70-jarige man valt van hoogtewerker in serres en overlijdt Alexander Haezebrouck

18 juli 2019

15u54 0 Staden Een 70-jarige man uit Langemark is woensdagavond om het leven gekomen bij een tragisch ongeval langs de Sint-Elooistraat in Westrozebeke. De man was in serres aan het werken in een hoogtewerker toen hij plots is gevallen. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar voor de man kon geen hulp meer baten.

De man, Luc Van Lerberghe (70) uit Langemark was in de serres van zijn zoon achter zijn woning in de Sint-Elooistraat aan het werken. Daar was hij bezig aan het werken aan het sproeisysteem via een hoogtewerker. Om onduidelijke redenen verloor de man plots zijn evenwicht en is zwaar ten val gekomen. Het was de zoon die zijn vader vond en meteen de hulpdiensten verwittigde. Een wetsdokter kwam ter plaatse om na te gaan of het niet om een verdacht overlijden ging. Dat bleek niet het geval, het gaat om een tragisch ongeval.