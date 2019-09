70-jarig jubileum voor Juliaan en Madeleine Joke Couvreur

18 september 2019

Juliaan Puype (93) en Madeleine Verfaillie (93) zijn op 10 september zeventig jaar getrouwd. Juliaan werd geboren in Langemark en kwam uit een nest van zeven, waarvan er nog drie leven. Madeleine werd dan weer geboren in het Franse Wasquehal en had nog twee zussen, een zus die zestien jaar ouder was en dan nog een tweelingzus die dit jaar gestorven is op hun verjaardag. Het koppel heeft elkaar leren kennen via een familielid van Madeleine. “Juliaan was een kennis van een neef van mij. Die neef woonde in Handzame. Juliaan kwam op bezoek in Handzame en zo is alles tussen ons begonnen.”

Juliaan werkte tijdens zijn beroepsloopbaan aanvankelijk als seizoenarbeider. Halfweg de jaren vijftig ging hij voltijds in de bouw werken. Madeleine werkte twintig jaar in het slachthuis in de Diksmuidestraat. Eenmaal er kinderen kwamen, stopte ze met werken. Ze hebben een zoon en een dochter. Ondertussen zijn er ook al vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. De grootste wens van Juliaan en Madeleine is zo lang mogelijk samen in hun huis te kunnen blijven wonen.