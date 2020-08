68 werknemers bij Westvlees positief, burgemeesters houden crisisoverleg: “Bezorgd over de woonplaatsen van besmette mensen” Sam Vanacker

07 augustus 2020

08u43 18 Staden Samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de firma Westvlees houden de burgemeesters van Midwest deze voormiddag crisisoverleg. Dat is ingepland, nadat donderdagavond is gebleken dat er al Samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de firma Westvlees houden de burgemeesters van Midwest deze voormiddag crisisoverleg. Dat is ingepland, nadat donderdagavond is gebleken dat er al 68 werknemers van het slachthuis besmet zijn.

Van de 225 medewerkers binnen de snijafdeling, die intussen in quarantaine zitten, werden er al 193 getest. Daarvan zijn er al 164 resultaten bekend. Bij die 164 zijn er vijftig positieve gevallen. Volgens het bedrijf kunnen die gevallen allemaal gelinkt worden aan de 18 medewerkers die dinsdag te horen kregen dat ze besmet waren, maar het risico op verspreiding blijft reëel. Vandaag zitten de burgemeesters van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Midwest samen om de resultaten te bespreken en een gecoördineerde aanpak uit te rollen.

Hogere alarmfase?

Doorslaggevend is de woonplaats van de besmette personen. Bij de eerste achttien besmette personen zouden er twee Fransen, enkele werknemers uit Vleteren en Oostende en twee in Westrozebeke wonende Roemenen hebben gezeten. Bij de 50 nieuwe besmettingen zouden werknemers van liefst negen gemeenten rond Staden betrokken zijn. Dat meldt Radio 1. De kans is groot dat de alarmfase in Staden alvast verhoogd wordt, waardoor een mondmaskerplicht binnen de bebouwde kom ingevoerd zou worden. Na afloop van het overleg volgt een persconferentie.