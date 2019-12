63.600 euro Vlaamse subsidie voor gemeenteschool Westrozebeke Sam Vanacker

20 december 2019

12u28 9 Staden De gemeenteschool van Westrozebeke krijgt 63.600 euro van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Het geld zal gebruikt worden voor nieuwe ramen in het oude deel en voor dakisolatie.

In totaal voorziet minister Weyts een half miljard voor energiebesparende maatregelen in schoolgebouwen. Ook de gemeenteschool van Westrozebeke krijgt een deel van die koek. “De investering is welkom”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Lies Matton. “Wie wil investeren in kwaliteit van het onderwijs moet ook investeren in de kwaliteit van de gebouwen van ons onderwijs. De school doet fantastisch werk, maar kan deze stevige impuls goed gebruiken. Alleen jammer dat de gemeenteschool in Staden een ander lot moet ondergaan en afgeschaft wordt door het gemeentebestuur.”