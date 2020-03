150 Belgen dreigen vast te zitten in Senegal: “Als we vanavond geen vlucht hebben, zitten we hier gestrand voor een maand” Sam Vanacker Charlotte Degezelle

18 maart 2020

12u56 24 Staden Ongeveer 150 Belgen zitten op dit moment vast in een hotel in het Senegalese Dakar door het coronavirus. Onder hen ook David Dick en Evelien Buyse uit Staden. Het koppel had maandag al moeten terugvliegen naar België, maar twee dagen op rij werd hun vlucht geschrapt. Vanavond staat een nieuwe vlucht gepland. “Als we vanavond niet kunnen vertrekken, zitten we hier minstens dertig dagen vast.”

In Afrika zijn voorlopig nog relatief weinig besmettingen, maar de angst voor het virus zit er diep in omdat de ravage van het ebolavirus er nog vers in het geheugen ligt. Senegal zou mogelijk vannacht de grenzen sluiten voor Europeanen. Zo’n 150 Belgische toeristen, studenten, stagiairs en vrijwilligers die samen in een hotel in Dakar zitten, maken zich zorgen. “De communicatie loopt volledig mank”, getuigen David Dick en Evelien Buyse (beiden 40) uit Staden.

Technisch probleem

“Oorspronkelijk hadden we maandag een vlucht terug naar Brussel, maar twee uur voor vertrek werd de vlucht geannuleerd door een technisch probleem. Dinsdag kregen we van het reisbureau te horen dat er een nieuwe vlucht zou vertrekken en dat we voorrang zouden krijgen, maar ook dinsdag zijn we niet kunnen vertrekken. We hebben zopas te horen gekregen dat er vanavond om 22.15 uur een nieuwe vlucht gepland is. Al onze hoop is daar nu op gericht, want van de Belgische ambassade kregen we te horen dat we voor dertig dagen vast zitten als we vanavond niet kunnen vertrekken.”

Twee nachten op rij zijn we naar de luchthaven getrokken en twee keer zijn we in het midden van de nacht naar het hotel moeten terugkeren. We zijn ongerust en willen zo snel mogelijk terug naar huis Evelien Buyse

“Wij zijn ten einde raad. Het hotel zit vol met Belgen die het liefst zo snel mogelijk terug naar Brussel willen. Straks gaat alles dicht en in de luchthaven wil niemand ons te woord staan. De Belgische ambassade kan weinig doen en van Brussels Airlines krijgen we bijna geen info. Twee nachten op rij zijn we naar de luchthaven getrokken en twee keer zijn we in het midden van de nacht naar het hotel moeten terugkeren. David en ik hebben drie kinderen. Een tweeling van 14 en een zoon van 16. Ze zijn in België bij familie en zijn ongerust. We willen zo snel mogelijk terug naar huis.”

Bang voor blanken

Evelien en David zijn sinds 9 maart in Senegal. Ze hebben er een rondreis langs de kust van Kaap Verde, het schiereiland waar hoofdstad Dakar ligt, op zitten. “Driekwart van onze reis verliep normaal. Van het coronavirus was toen nog geen sprake. Tot de verspreiding van het virus in Europa en de maatregelen in onder andere België aan bod kwamen in het nieuws. Het ebolavirus was hier een ware nachtmerrie en de Senegalezen zijn bang van contact met blanken door het virus.”

“In het hotel worden we goed behandeld, maar op straat worden we scheef bekeken. Paniek is er niet en het sociale leven gaat door, maar de schrik zit er duidelijk wel in. Scholen zijn dicht en mondmaskers en social distancing worden ook hier overal toegepast. Europeanen mogen niet meer binnen in kleine dorpjes en ondertussen ligt de toeristische sector volledig plat. Senegal heeft niet de medische voorzieningen die Europa heeft en goede zorg kunnen veel Senegalezen gewoon niet betalen. Als het virus hier uitbreekt, dreigt een ramp.”