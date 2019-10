1.500 sportievelingen voor Mum Run tussen de chrysanten Valentijn Dumoulein

06 oktober 2019

15u24 0 Staden De Mum Run voor het goede doel trok zaterdag 1.500 deelnemers naar de omgeving van chrysantenkwekerij Gediflora. Wandelaars en lopers konden er op een terrein van zeventien hectare een parcours langs de vele bloemen van de kwekerij volgen.

“We hebben ongeveer 500 lopers over de vloer gehad en nog eens 1.000 enthousiastelingen die de wandeling aangevat hebben”, zegt zaakvoerder David Daenens. “De mensen waren tevreden en we hebben goede feedback gekregen. Zo vonden ze het fijn dat er na de loopwedstrijd zelf nog het een en ander te doen was. Zo waren er foodtrucks en stond er een springkasteel. Het motiveert ons om op dezelfde weg verder te gaan en dus ben ik blij te kunnen aankondigen dat er volgend jaar een nieuwe editie volgt. “ Voor deze eerste editie gaat een deel van de opbrengst naar Sint-Idesbald, een school voor buitengewoon basisonderwijs. Nog even voor de duidelijkheid: Mum is een Engelse term voor chrysant, vandaar de naam van de loopwedstrijd.