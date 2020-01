Exclusief voor abonnees “Hoog tijd dat je tussen de planken onder de grond ligt”: schlagerzangeres wordt al twee jaar gestalkt en bedreigd Sam Vanacker

25 januari 2020

15u13 200 Staden Lisa Leman wordt al twee jaar gestalkt en zelfs met de dood bedreigd. De Stadense schlagerzangeres lijkt het slachtoffer van een doelgerichte haatcampagne en kreeg ruim honderd sms’en en messengerberichten die effectief weinig aan de verbeelding over laten. De afzender wil dat ze stopt met zingen. Even deed Leman dat ook, maar nu stapt ze eindelijk naar de politie.

Melissa Veralleman (31), in Staden beter bekend onder haar artiestennaam Lisa Leman, kondigde meteen na haar kerstconcert van vorige maand via Facebook aan dat ze ging stoppen met zingen. Ze verwijderde haar facebookprofiel en zegde vijf geplande optredens af. Niet omdat ze dat zelf wou, maar omdat anderen haar daartoe hadden gedreven. Uiteindelijk raapte ze de moed bijeen om toch door te gaan en vorig weekend stond ze opnieuw op een podium in Passendale. Woensdag kreeg ze een nieuw haatbericht: ‘Ben je nu nog niet gestopt? We weten je te vinden’. Na twee jaar zwijgen durft ze dankzij haar man nu toch haar verhaal doen.

Soms staan ze ook tussen het publiek tijdens mijn optredens. Dan staren ze me gewoon het hele optreden lang onbeweeglijk aan. Melissa Veralleman

Geen Lisa Leman

De vrouw die voor ons aan de keukentafel zit lijkt helemaal niet op de breed lachende zangeres die op de affiches staat. Lisa Leman is er niet vandaag. Melissa Veralleman staat op de rand van een zenuwinzinking. Met tranen in de ogen doet ze haar verhaal. “Twee jaar geleden zijn de dreigementen begonnen. Ik weet van wie ze komen, maar dat wil ik liever niet in de krant. Het gaat om een groepje mensen rond iemand waar ik twee jaar geleden contact mee had. Ze willen dat ik stop met zingen en pesten me op alle mogelijke manieren.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis