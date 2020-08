Café Pavarotti in Staden is failliet Erik De Block

31 augustus 2020

16u37 0 Staden De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de vennootschap van café Pavarotti op de Marktplaats van Staden failliet verklaard. Uitbaatster Lindsy Deleu was al sedert vorig jaar op zoek naar een overnemer. Ze baatte het café uit sedert maart 2010.

Begin vorig jaar stond Lindsy er door omstandigheden alleen voor en was dat moeilijk te bolwerken. Ondertussen kwam daar dan dit jaar door het coronavirus de lockdown bij. De uitbaatster had ondertussen een andere job gevonden. Café Pavarotti is het officiële supporterslokaal van zowel wielrenner Jelle Wallays als van Club Brugge.

De rechtbank heeft advocaat Alain Vanryckeghem uit Ieper aangesteld als curator.