Stad scherpt premiestelsel aan: creatieve nieuwe ondernemers in centrum krijgen meer geld, onaantrekkelijke winkeliers minder

“We willen met een evenwichtige mix van winkels, horeca en aantrekkelijke zaken het aanbod in onze stad versterken”, schetsen schepen van Economie Ine Somers (Open Vld) en Ella Verelst van de dienst Economie. “In ons nieuwe premiereglement kunnen ondernemers in het centrumgebied die aan die criteria voldoen rekenen op een starterspremie tot 15.000 euro. Dat is een verhoging van 10.000 euro. Ze komen ook in aanmerking voor een duurzame renovatiepremie tot 10.000 euro en een verhuispremie tot 5.000 euro. Ondernemers buiten het centrum en in de deelgemeenten krijgen tot 2.500 euro herbestemmingspremie en maken aanspraak op tot 5.000 euro starterspremie. Op deze manier willen we ondernemers aanmoedigen om onze winkelkern te komen versterken.”

Voor zelfstandigen die niet met een aantrekkelijk of vernieuwend concept voor de binnenstad op de proppen komen, is er minder goed nieuws. Zij kunnen voortaan niet meer rekenen op een starterspremie. Voorbeelden daarvan zijn onder meer nachtwinkels, stockverkopen, afhaalhoreca, massagesalons of shishabars. “We kunnen de komst van zo’n soort zaken niet verbieden, maar we verstrengen wel de criteria om recht te kunnen hebben op een starterspremie”, klinkt het. “Vroeger waren de voorwaarden die daaraan gesteld werden veel soepeler. We willen nu echt gaan investeren in de kwaliteit van onze winkelpanden. Een premie-aanvraag is vaak ook een trigger voor een uitgebreid startersgesprek. Op die manier kunnen we jonge ondernemers nog beter begeleiden.”