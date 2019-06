Stad pakt uit met volksbarbecue aan Kortrijk Weide Christophe Maertens

30 juni 2019

16u56 2 Tientallen mensen schoven deze middag in Kortrijk aan voor een volksbarbecue aan het ecologisch stadspark Kortrijk Weide. De hongerigen werden bediend door de burgemeester en enkele schepenen en stadsmedewerkers.

Het stadsbestuur organiseerde de voorbije jaren al 14 volksbarbecues in verschillende wijken en deelgemeenten van de stad. “Deze zomer pikken we de draad opnieuw op”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Zondag mochten de inwoners aanschuiven voor een barbecue in het ecologisch stadspark Kortrijk Weide. “We slaan samen met verenigingen en de lokale middenstand de handen in elkaar om de inwoners een gezellige middaglunch te bezorgen.” De prijs voor de barbecue bedraagt slechts 5 euro. “We werken steeds volgens het principe ‘op is op’.” Er was voor 250 man voorzien, maar de opkomst was wellicht wat beperkter. Desalniettemin lieten de mensen die er wel bij waren, het zich in ieder geval goed smaken.