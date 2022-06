Stad betaalt 52.500 euro voor het schoolzwemmen in Menen en Komen, ook regeling voor het publiekszwemmen

WERVIKZwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik gaat eind dit jaar definitief dicht wegens veel te grote kosten door betonrot en een elk jaar groter exploitatieverlies, onder meer door de steeds maar stijgende energiekosten. Voor het schoolzwemmen vanaf september is er een oplossing in de zwembaden van het naburige Menen en Komen.

In het stadhuis van Wervik werd donderdag de samenwerkingsovereenkomst over het schoolzwemmen en publiekszwemmen tussen de stad Wervik, het Autonoom Gemeentebedrijf Menen en de Intercommunale d’Etude en de Gestion Moeskroen, Komen-Waasten, Estampuis ondertekend. De gemeenteraad van Wervik keurde die overeenkomst dinsdag goed.

“We zochten naar een oplossing voor het schoolzwemmen en het publiekszwemmen voor onze inwoners want dat was prioritair”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Ik wil schepen van Sport Geert Bossuyt en Renzo Demeulenaere van de sportdienst danken om de besprekingen tot een goed einde te brengen.”

De leerlingen van De Graankorrel en Futura gaan zwemmen in Menen en hiervoor betaalt de stad per jaar 17.500 euro. De kinderen van De Graankorrel en Futura zullen vanaf september zwemmen in Komen en betaalt de stad 35.000 euro. Jaarlijks komt er telkens twee procent bij. Het tarief voor het schoolzwemmen was in Ter Leie één euro. Dat blijft ongewijzigd in Menen maar in Komen komt er een halve euro bij.

Het zwembad van Komen is momenteel nog gesloten tot zaterdag 23 juli wegens grote herstellingswerken en investeringen. Goed voor maar liefst twee miljoen euro.

Volledig scherm de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend in het stadhuis van Wervik in aanwezigheid van de burgemeesters en leden van het schepencollege van de drie gemeenten © DBEW

Op vertoon van hun identiteitskaart zullen inwoners van Wervik voor het publiekszwemmen kunnen genieten van hetzelfde tarief als dit van de inwoners van Menen en Komen.

In Komen is het dragen van een badmuts verplicht maar die zullen worden betaald door de stad Wervik dat ook het busvervoer gaat betalen. Voor de scholen uit Geluwe en Kruiseke die kwamen zwemmen naar Ter Leie was dat dit schooljaar ongeveer 40.000 euro en wordt dat komend schooljaar vermoedelijk dubbel zoveel. “Het schoolzwemmen in Komen wordt geen zware meerkost”, aldus directeur Tom Vandermeulen van Futura Helle- en Speldenstraat. “We krijgen van de stad van de gratis badmutsen en het busvervoer ook een mooie compensatie. De klassen gaan ook niet elke week zwemmen.”

Idem bij vrije basisschool De Graankorrel. “Minder uren schoolzwemmen gaan we vervangen door turnlessen en krijgen de leerlingen dus evenveel bewegingsopvoeding”, zegt stafmedewerker Astrid Pessemier.

Het schoolzwemmen voor het secundair onderwijs in Wervik en Geluwe is nog niet ingevuld want hiervoor is het wachten tot de lesroosters vanaf september bekend zijn. Schepen van Sport Geert Bossuyt benadrukte nogmaals dat de sluiting van Ter Leie een zeer terechte en heel goede beslissing is, gelet op het exploitatieverlies van maar liefst 750.000 euro per jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.