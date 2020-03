Zwemster Jade Smits (18) opnieuw verkozen tot sportlaureate Ben Conaerts

08 maart 2020

13u36 0 Stabroek De gemeente Stabroek heeft haar sportkampioenen in de bloemetjes gezet. Voor het tweede jaar op rij ging de trofee van sportlaureaat naar zwemster Jade Smits (18).

Dat Jade Smits op de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen de hoofdprijs mee naar huis mocht nemen, is geen verrassing. De zwemster van zwemclub Iloka Kapellen valt er al zeven jaar op rij in de prijzen: ze won vijf jaar de jeugdtrofee en mocht nu voor het tweede jaar de trofee van sportlaureaat ontvangen.

Jade heeft dan ook een prijzenkast die uitpuilt van de medailles en de bekers. Vorig jaar wist ze onder meer uit te blinken op de ISF-wereldkampioenschappen voor scholen in Brazilië. Ze behaalde er de wereldtitel op de 100 meter rugslag en zilveren plakken op de 50 meter rugslag en 100 meter crawl.

Naast Jade werden er op sportviering nog andere sportievelingen in de bloemetjes gezet. De clubtrofee ging naar karateclub Ookami Dojo, terwijl skiester Jana Caremens de jeugdtrofee in ontvangst mocht nemen.

Investeringen

Burgemeester Rik Frans (N-VA) en schepen van Sport Liesbeth Bardyn (CD&V), die mee de prijzen uitreikten, haalden in hun toespraak dat er deze legislatuur nog heel wat investeringen in de sportinfrastructuur op de agenda staan. Zo zal dit jaar de gezamenlijke sportaccommodatie voor softball- en beeballclub Chicaboo’s en KSK Nieuw Stabroek aan de Vossenvelden worden afgewerkt. Deze week werd ook de omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van de nieuwe gymnastiekhal in Hoevenen.