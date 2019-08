Wijkagent Lesley (45) onverwacht gestorven na hartaderbreuk: collega’s nemen afscheid met erehaag Sander Bral

25 augustus 2019

14u55 0 Stabroek Familie, vrienden en collega’s kwamen zaterdag samen in Hoevenen om afscheid te nemen van Lesley Van de Velde (45). De wijkagent van de lokale politiezone Voorkempen kwam op 15 augustus onverwachts om het leven na een hartaderbreuk. “Zij die we lief hebben, verdwijnen nooit. Ze wandelen elke dag naast ons.”

Lesley Van de Velde (45) was vader van twee kinderen. Zijn familie in Berendrecht is in diepe rouw, net zoals zijn collega’s van Schilde van de lokale politiezone Voorkempen. Alle vlaggen van de politiekantoren van de zone hingen halfstok dit weekend. Ook bij de voetbalclubs Alberta en Wuustwezel, waar Lesley trainer was, is de verslagenheid groot.

Zaterdag konden vrienden, familie en collega’s Lesley een laatste groet geven in De Oude Brouwerij in Hoevenen (Stabroek). Er werd ook muziek gespeeld door de politiecollega’s ter ere van de wijkagent.