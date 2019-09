Wesp en processierups zorgen voor druk jaar bij Hulpdienst Brandweer Alfons Schryvers

26 september 2019

11u11 3 Stabroek De Hulpdienst Brandweer Stabroek is vorig jaar 517 keer uitgerukt. De belangrijkste oproepen waren een schoorsteenbrand en een brandende tractor.

Opvallend is het aantal tussenkomsten voor de bestrijding van wespennesten en processierupsen. In 2018 werden ze 213 keer gevraagd om wespennesten te verdelgen. Dat is in vergelijking met 2017 meer dan een verdubbeling.

Ook de oproepen om problemen met de processierups op te lossen steeg van 14 naar 55. De brandweerlui rukten in 2018 ook 97 keer uit voor stormschade en 11 keer werd hun hulp ingeroepen voor het schoonmaken van de openbare weg.

Daarnaast waren er nog 2 interventies waarbij dieren moesten redden en een keer moest uitgerukt worden voor een verkeersongeval. Daarnaast kreeg de Hulpdienst Brandweer Stabroek ook scholen op bezoek en waren ze aanwezig op heel wat evenementen.

Meer over rampen en ongevallen