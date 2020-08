Werkzaamheden aan Laageind worden hervat: verkeer moet over tijdelijke asfaltstrook Ben Conaerts

01 augustus 2020

15u03 0 Stabroek De heraanleg van de Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek wordt op maandag 3 augustus verdergezet. Voor voetgangers, fietsers en chauffeurs wordt een tijdelijke asfaltstrook voorzien.

Na het bouwverlof is de aannemer weer klaar om de heraanleg van de Dorpsstraat/Laageind (N111) verder te zetten. Het verkeer in Laageind zal daarbij opschuiven naar de uiterste zijkant van het openbaar domein. Voetganger, fietser en automobilist krijgen een plaats op de asfaltstrook die aan de noordzijde speciaal daartoe is aangelegd.

“De verharding en asfaltstrook langs de woningen biedt ruimte om in twee richtingen comfortabel te wandelen en fietsen”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Aan de andere zijde rijdt het verkeer van de haven richting Putte op een rijvak van drie meter. Een afgelijnde zone tussenin zorgt dat dit gemotoriseerd verkeer op een veilige afstand van de actieve weggebruiker rijdt. Zowel op de rijweg als het fietspad geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.”

Tot eind 2020

Zodra het verkeer is omgezet, wordt de oude rijbaan opgebroken. De werfzone omvat dan de hele breedte tussen de tijdelijke asfaltstrook en de woningen aan de zuidzijde. Tot het einde van het jaar vinden hier eerst de rioleringswerken plaats om vervolgens de nieuwe rijweginfrastructuur aan te leggen.

Zowel de bedrijven, de school als de Picolosite blijven tijdens de werken aan de zuidzijde van Laageind bereikbaar. Tijdelijke toeritten in steenslag maken dat vrachttransporten mogelijk blijven. De schoolbussen van PITO zullen maximaal op de gebruikelijke stopplaats terecht kunnen, en via de Conservenweg bereikt men de winkel- en bedrijvenzone.

Nutsleidingen

Ook de netbeheerders hernemen hun activiteit in Stabroek, zij het pas op dinsdag. Hun aannemer start meteen met een doorsteek ter hoogte van de Grote Molenweg. Daarbij dwarst hij rijhelft per rijhelft de Dorpsstraat om de nutsleidingen naar de overzijde te leiden. In totaal worden er zo vijf doorsteken gemaakt. Dit gebeurt één na één waarbij het verkeer ter hoogte van de werkzone telkens via de beschikbare rijhelft kan passeren. Te voet en met de fiets verplaats je je in de Dorpsstraat opnieuw via de bestaande paden aan de zijde van het gemeentehuis.