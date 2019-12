Werkgroep Heuvels plaatst moderne kerststal Alfons Schryvers

09 december 2019

Tegenover het kapelletje van de Heuvels, aan de Waterstraat in Stabroek, is een opvallende kerststal geplaatst. Het initiatief komt van de Werkgroep Heuvels. Die is samengesteld uit geëngageerde buurtbewoners die activiteiten organiseren voor bewoners van de wijk Heuvels met de bedoeling er de sociale contacten te stimuleren.

De kerststal is ontworpen door Erik Simons. “Onze vorige traditionele kerststal was dringend aan vervanging toe. Nu kozen we voor een moderne versie. Hiervoor heb ik me gebaseerd op de stal die gewoonlijk in Putte staat, met dezelfde beelden die ik destijds heb getekend. De uitwerking gebeurde samen met enkele vrijwillige buurtbewoners. Die zorgden mee voor het aanbrengen van een sfeerverlichting, het zagen van de panelen en figuren, schilderen en monteren van de kerststal. De sfeerverlichting is aangesloten op een timer en zal, van zodra het donker is, automatisch worden aangestoken. We kozen bewust om de kerststal vanuit de achterkant te belichten. Daardoor komen de beelden, in het donker, beter tot hun recht en zorgt de verlichting voor een feeërieke sfeer”. Nabij de kerststal is een bord geplaatst waarop men de bewoners, en voorbijgangers, prettige feesten wenst. Op 21 december, vanaf 19.30 uur worden alle wijkbewoners uitgenodigd op een Nieuwjaarsdrink in de aanpalende zaal Hazepad.