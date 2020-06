Werkgroep fietsenbeleid moet trappen in Stabroek aantrekkelijker maken emz

17 juni 2020

20u10 0 Stabroek In de gemeente Stabroek is recent een werkgroep fietsenbeleid opgericht als nieuw onderdeel van de mobiliteitscommissie. Die heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid voor fietsers te verhogen. “We willen trappen makkelijker en comfortabeler maken”, vertelt mobiliteitsschepen Sarah Demartelaere (N-VA).

De werkgroep bestaat uit de mobiliteitsambtenaar van Politiezone Noord Natascha De Cuyper, gemeenteraadslid Patrick Kloek (N-VA), de Stabroekse mobiliteitsschepen Sarah Demartelaere, de voormalige politie-inspecteurs Guido De Ridder (Open Vld) en Ludo Claessens (CD&V). Die vijf zetelen eveneens in de gemeentelijke mobiliteitscommissie. De aparte vergadering fietsenbeleid zal op regelmatige basis samenkomen. “Op basis van een fietsstudie uit 2019, de recentelijke fietsenquête (georganiseerd door de provincie in mei 2020, red.) ingevuld door onze burgers en het advies van onze experten werken we verder aan de ontwikkeling van het fietsenbeleid in ons dorp”, vertelt Demartelaere.

De mobiliteitsschepen beseft dat er nog werk aan de winkel is. “In ons meerjarenplan hebben we best wat geld uitgetrokken voor fietsinfrastructuur. We moeten dan zowel op korte termijn als op lange termijn denken. Het gaat onder meer om het invoeren van fietsstraten, het aanleggen van makkelijke verbindingen of het voorzien van comfortabele en veilige fietsstallingen voor wie bijvoorbeeld de trein in Kapellen wil nemen. Om de ‘modal shift’ aan te moedigen, moeten we van fietsen een gemakkelijke optie maken.”

Speed pedelecs

Naast die werkgroep is de gemeente Stabroek in overleg met de naburige gemeenten om samen een visie te ontwikkelen over de speed pedelecs. “Dat is een taskforce op eigen initiatief bestaande uit politie, schepenen en ambtenaren van Stabroek en de andere gemeenten in het noorden als Kapellen, Brasschaat, Kalmthout en Ekeren. We zijn er immers van overtuigd dat we de violen gelijk moeten stemmen. Het stopt namelijk niet aan de grens van de ene gemeente”, aldus Demartelaere.