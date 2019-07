Werken aan op- en afrittencomplex Kanaaldok Alfons Schryvers

25 juli 2019

10u26 0 Stabroek Maandag 29 juli starten werken aan het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2. Hierdoor zijn zowel de oprit, richting Frans Tijsmanstunnel, als de afrit, komende vanaf de A12, onderbroken.

Aan de zuidzijde van de R2 zijn de oprit en afrit wel opnieuw open. Daar zijn de werken afgerond. Verkeer naar de Frans Tijsmanstunnel zal omgeleid worden via de N180 Antwerpsebaan naar de oprit Stabroek en vervolgt via de verkeerswisselaar haar weg naar de R2 en de Tijsmanstunnel. Verkeer komende van de A12 neemt afrit 13 Stabroek en vervolgt de weg via de N180 Antwerpsebaan/Kruisweg. De scanners van de douane, aan de noordzijde van de R2, blijven tijdens de werken bereikbaar vanaf de Noorderlaan. De fietsbus blijft steeds rijden en de halte blijft ook bereikbaar. Tijdens de werken wordt er voor de fietsbus een tijdelijke aparte doorgang door de werfzone voorzien. De werken duren naar verwachting tot eind augustus.