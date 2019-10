Wandel-mee-dag Alfons Schryvers

14 oktober 2019

Maandag 11 november organiseert de Stabroekse sportraad, in samenwerking met het gemeentebestuur, een wandel-mee-dag. Er is keuze tussen 5 wandelingen met een afstand tussen 6 tot 20km met vertrek en aankomst aan het kasteel Ravenhof in Putte. Alle wandelingen zijn bewegwijzerd en brengen wandelaars langs de mooiste plekjes in het Moretusbos en omgeving. Inschrijven, en vertrekken, is mogelijk tussen 8.30 uur en 14 uur. Deelnemen kost 1,5 euro per persoon. Inbegrepen zijn verzekering, een gezonde versnapering en een aandenken. Na het wandelen kunnen deelnemers genieten van een drankje, warme soep of een broodje in de cafetaria van het kasteel Ravenhof.