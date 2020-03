Waar kan je eten afhalen? Welk restaurant of welke brasserie levert aan huis? Lees hier waar je terechtkunt in Stabroek emz

17 maart 2020

15u51 1 Stabroek Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Stabroek onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ewoud.meeusen@dpgmedia.be.

Brasserie Wouter

Ondanks de coronamaatregelen bleef Brasserie Wouter niet bij de pakken zitten. Zaakvoerder Wouter Van Tichelen toverde zijn eetgelegenheid om tot een traiteur, waarbij hij iedere weekdag een ander hoofdgerecht bereidt. Verder zijn er dagelijks kaas- en garnaalkroketten, dagsoep en dessert te verkrijgen. De maaltijden kunnen ook geleverd worden.

Bestellen gebeurt per telefoon, whatsapp of sms via +32(0)498/05.19.45. Afhalen kan tussen 10 en 18 uur bij Brasserie Wouter op het Hoogeind 96 in Hoevenen. De leveringen gebeuren in de gemeente Stabroek en directe omgeving van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur.

Sensi Concepts

Ook cateraars Leena Van Loon en Yves Foré van Sensi Concepts gaan creatief om met de huidige situatie. Zij bieden op dagdagelijkse basis af te halen verse en betaalbare maaltijden aan. Sinds maandag 16 maart is het concept in werking.

Bestellen kan telefonisch of via sms naar +32(0)498/40.84.55 met vermelding van bestelling, naam, datum en uur van afhaling. Tot 20 uur de dag voordien is een bestelling indienen mogelijk. Het ophaaladres in Stabroek krijg je na de bestelling.

Naast maaltijden kunnen klanten bij Sensi Concepts boxen gevuld met verse groenten en vers fruit van Vers D’Anvers bestellen voor 19,95 euro. Het pakket dient de dag voor het afhalen besteld te worden via 0498/40.84.53. Afhalen gebeurt op het Binnenpad in Stabroek. Leveren dient besproken te worden.

Bij Julieke

De broodjeszaak ‘Bij Julieke’ op de Markt in Hoevenen blijft open. U kan snacks, broodjes, pasta en croques blijven afhalen. Daarnaast verzorgt de broodjeszaak ook een leverservice.

De broodjeszaak is elke weekdag open van 8 tot 19 uur. Op zaterdag is dat van 8 tot 17 uur. Bestellen kan via +32(0)3/295.72.55. Leveren is mogelijk in Hoevenen, Stabroek, Kapellen en de omgeving van de Antwerpse haven. De menu kan u terugvinden op de website van ‘Bij Julieke’.