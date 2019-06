Vurige fan van de pompiers? Schrijf je in voor de jeugdbrandweer van Stabroek Alfons Schryvers

13 juni 2019

11u29 0 Stabroek De vzw Hulpdienst Brandweer Stabroek begint in september een jeugdafdeling met jongeren van 12 tot 18 jaar.

Burgemeester Rik Frans (N-VA) juicht het initiatief toe en gaf de voorzet. “Er is van de jeugd veel interesse voor de brandweer. In andere provincies bestaan er al succesvolle jeugdbrandweerdiensten, in brandweerzone Rand niet. Verdeeld in leeftijdsgroepen leren de jongeren op een speelse manier wat het betekent om bij de brandweer te zijn. Bedoeling is dat ze op hun 18de de stap kunnen zetten naar beroepsbrandweerman.”

In welke vorm er in september zal gestart worden, is nog niet duidelijk. Kandidaten kunnen contact nemen via 03/664.86.06.