Vrijwilligersportaal van start Alfons Schryvers

24 oktober 2019

14u00 4 Stabroek Wie in Stabroek op zoek is naar een vrijwillige, zinvolle en nuttige tijdsbesteding, kan voortaan alle vacatures voor vrijwilligers terugvinden op www.stabroek.be/vrijwilligerswerk. Momenteel staan al ongeveer 15 vacatures op de site.

Momenteel is men op zoek naar leden voor de jeugdraad, helpers voor tijdens de speelbabbel van het Huis van het Kind, buddy’s voor de sociale dienst, huistaakbegeleiders en vrijwilligers voor de mindermobielencentrale.

Op de site kunnen geïnteresseerden voor vrijwilligerswerk ook de nodige informatie vinden over de wetgeving betreffende vrijwilligerswerk. Daarnaast is er binnen de gemeente ook een aanspreekpunt voor diegenen die graag meer persoonlijke uitleg willen. Dat kan via vrijwilligers@stabroek.be of 03-317.18.80.