Vrijwilligers maken 225 papieren bloemen voor rusthuisbewoners Ben Conaerts

11 april 2020

16u36 0 Stabroek Tal van vrijwilligers hebben de afgelopen dagen zelfgemaakte bloemen vervaardigd. Die worden op paaszondag uitgedeeld aan de bewoners van woonzorgcentra Villa Ter Molen en Aalmoezenier Cuypers.

De bewoners van Villa Ter Molen en Aalmoezenier Cuypers worden hard geraakt door de huidige coronamaatregelen. Velen onder hen zijn eenzaam omdat ze momenteel geen bezoek mogen ontvangen. Met zonnig lenteweer en een hoogdag als Pasen in het vizier is dat extra moeilijk. Daarom namen enkele vrijwilligers het initiatief om deze senioren een hart onder de riem te steken door voor hen bloemen in elkaar te knutselen. Ze gingen samen met hun kinderen aan de slag met papier, crêpepapier of servetten en bevestigden aan elke bloem nog een kaartje met een hoopvolle boodschap. Het knutselwerk leverde liefst 225 zelfgemaakte exemplaren op, die na twee dagen quarantaine op paaszondag zullen worden uitgedeeld aan de rusthuisbewoners.