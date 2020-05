Voedselagentschap onderzoekt of katje Lee terugsturen naar Peru weer een optie is emz

22 mei 2020

17u54 50 Stabroek Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) zal onderzoeken of het katje Lee terug naar Peru zou kunnen gestuurd worden in plaats van dat het een spuitje zou moeten krijgen. Daar zou het poesje, dat uit het land meegebracht werd door studente Selena Ali (23), dan drie maanden in quarantaine kunnen verblijven. “Peru moet daar dan wel toestemming voor geven”, verduidelijkt FAVV-woordvoerster Hélène Bonte.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het euthanasiebevel van het FAVV voor Lee deed heel wat stof opwaaien de voorbije weken. Volgens het FAVV was een spuitje nodig omdat de kater mogelijk aan hondsdolheid (rabiës) zou lijden. Eigenares Ali had de geadopteerde Lee bij haar stage vanwege de coronacrisis geen drie maanden in afzondering kunnen brengen alvorens het katje mee terug naar België te nemen. Tegen de piste van euthanasie verzetten onder meer GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zich. Beiden menen dat een quarantaine in België een perfecte oplossing zou zijn.

Daar was het FAVV niet mee akkoord. In samenwerking met de lokale politie verrichte de overheidsinstantie een huiszoeking bij de ouderlijke woning van Ali. Het katje werd echter niet gevonden. Het kwam zelfs tot een rechtszaak waarbij 5.000 euro per uur gevorderd werd dat Ali het katje niet inleverde.

Zolang katje Lee in leven blijft, is alles goed Advocaat Anthony Godfroid

Piste onderzoeken

Op dinsdag richtte Ali’s advocaat Anthony Godfroid een schrijven aan de procureur en Vlaams minister Weyts met de melding dat Ali bereid zou zijn om met het vliegtuig terug te keren naar Peru om de quarantaine van Lee volgens de voorschriften van het FAVV te laten verlopen. Dat is voor het FAVV een mogelijkheid. “Uiteraard bekijken wij alle mogelijkheden. Toen we het euthanasiebevel uitspraken, was het geen mogelijkheid om de kater terug te sturen vanwege de lockdown. Momenteel onderzoeken we of het toch niet mogelijk is Lee in Peru de quarantaine te brengen”, aldus Bonte.

Een vlucht nemen naar Lima zou voor baasje Ali en Lee geen probleem mogen vormen. “Onder meer vanuit Parijs en Amsterdam via New York is dat mogelijk”, zegt Godfroid. Ook de toestemming van Peru zou volgens Godfroid geen probleem mogen zijn. “Daar moeten zelfs enkel honden een vaccin hebben. Katten niet. Daarenboven is Lee gevaccineerd”, licht hij toe. Hoewel Godfroid nog geen officieel antwoord heeft gekregen van het FAVV, zou hij tevreden zijn als het tot een oplossing komt. “Een halve nee is uiteindelijk een halve ja. Zolang katje Lee in leven blijft, is alles goed”, besluit Godfroid.

Lees ook:

Hoe de soap rond katje Lee in een week ongeziene proporties aannam (en hij is nog niet afgelopen) (+)

Wie is Selena Ali (23), de vrouw die er alles voor over heeft om leven van katje Lee te redden? “Ik heb erg veel afgezien van pesterijen” (+)

Baasje van Lee reageert op politie-inval: “Ik ga niet zeggen waar het katje is” (+)