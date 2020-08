Vlaams Belang wil met stemming in gemeenteraad praktijktesten op huurmarkt verwerpen emz

13 augustus 2020

11u55 6 Stabroek Vlaams Belang Stabroek zal op de gemeenteraad van 24 augustus een stemming vragen over de praktijktesten op de huurmarkt in het bijzonder. De oppositiepartij wil dat de gemeente Stabroek een dergelijke methode veroordeelt. “Het is niet de taak van het gemeentepersoneel de Stabroekenaar te bedriegen”, aldus fractieleider Manuel Elst.

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) moedigde begin juli de lokale besturen aan om praktijktesten te doen op de woon- en arbeidsmarkt. Daarmee wordt via fictieve sollicitaties of telefoongesprekken nagegaan of werkgevers of verhuurders zich niet schuldig maken aan discriminatie. Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) steunde het voorstel niet.

Duidelijkheid

Net als Diependaele is Vlaams Belang Stabroek geen voorstander van de praktijktesten in het algemeen en de praktijktesten op de huurmarkt in het bijzonder. “Het is een slechte methode. Aan een systeem waarbij gemeentepersoneel gevraagd wordt om onder valse voorwendselen contact op te nemen met inwoners, mag onze gemeente niet meewerken.” De oppositiepartij kaartte het thema aan op de gemeenteraad van juni. Een duidelijke houding van het gemeentebestuur was er toen nog niet.

Vlaams Belang Stabroek wil echter duidelijkheid voor de huisbazen, kopers en verhuurders. “Deze vraag leeft wel degelijk lokaal. In onze steden en gemeenten zullen zulke testen worden uitgevoerd.” Daarom vraagt de partij om een stemming op de gemeenteraad van augustus. “Ons standpunt is alvast dat een eigenaar zelf mag beslissen aan wie hij of zij wel of niet wenst te verhuren, zonder dat er sprake is van discriminatie.”

Schoten volgen

De oppositiepartij hoopt dan ook dat het Stabroeks bestuur navolging geeft aan de Schotense meerderheidspartijen. Die verwierpen met steun van CD&V en Vlaams Belang de praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt. “De overheid hoort niet te liegen”, zei burgemeester Maarten De Veuster (N-VA).