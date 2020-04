Virtuele gemeenteraad niet toegankelijk voor publiek emz

21 april 2020

11u09 0 Stabroek De gemeenteraad van Stabroek zal vanwege de coronacrisis op maandag 28 april virtueel vergaderen. Die bijeenkomst is niet toegankelijk voor publiek.

Door de coronamaatregelen besloot het bestuur de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal via Microsoft Teams te vergaderen. “Zelf zal ik samen met de gemeenteraadsvoorzitter en de algemeen directeur wel in het gemeentehuis aanwezig zijn. We hebben aan de fractieleiders de keuze gelaten om als afgevaardigde van hun partij eveneens fysiek aanwezig te zijn of van thuis uit de gemeenteraad digitaal te volgen. Wel zal de gemeenteraad voor de meerderheid virtueel doorgaan”, licht burgemeester Rik Frans (N-VA) toe.

Zonder publiek

De zitting is niet toegankelijk voor publiek. Wel kunnen inwoners van de gemeente Stabroek vragen of opmerkingen indienen over het beleid. Die zullen bij het zittingsverslag toegevoegd worden. Bij de publicatie van de notulen zal er daarnaast een audioverslag op de website beschikbaar zijn.

Vragen of opmerkingen dienen per mail schriftelijk overgemaakt te worden aan het gemeentesecretariaat via secretariaat@stabroek.be.