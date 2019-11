Vijf teams gaan aan de slag om woonproject Schoem verder uit te werken Alfons Schryvers

28 november 2019

15u29 0

In het woonproject Schoem, op de binnengronden achter de Kerkstraat in Hoevenen, zijn er van de 13 kavels voor eengezinswoningen al 9 verkocht. Tijdens een infomoment over de toekomstige private appartementen, die zullen gebouwd worden bovenop het nieuwe ontmoetingscentrum, kregen de vijf geselecteerde teams uitleg over de wensen van het gemeentebestuur. Als alles volgens plan verloopt kan het bouwproject midden volgend jaar starten.

In 2016 heeft de intercommunale IGEAN, in opdracht van de gemeente Stabroek, een RUP opgemaakt om de site Schoem in deelgemeente Hoevenen te ontwikkelen. Belangrijk was een verbinding met de achterliggende woonwijk en het versterken van het groene karakter met de weilanden aan de oostzijde. In het RUP werden verschillende zones voorzien, elk met een andere bestemming. Zo is er een zone voor kavels, voor meergezinswoningen, voor een park en een zone voor een ontmoetingscentrum gecombineerd met wonen. Ondertussen is de toegangsweg naar de site Schoem aangelegd en heeft die de naam “August Huybrechtslaan” gekregen. Voor het ontwerp en de bouw van het ontmoetingscentrum, met sociale woningbouw, werden vijf teams geselecteerd. Zij zullen nu de definitieve plannen opmaken.

Dienstverlening centraliseren

Het zal geen gemakkelijke opdracht worden zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). “Binnen de gemeente Stabroek willen we onze dienstverlening centraliseren en de administratieve diensten concentreren in het huidige gebouw aan de Kerkstraat. Publieksgerichte dienstverlening willen we onderdak geven in een nieuw gebouw. In het nieuwe ontmoetingscentrum zal er plaats zijn voor de bibliotheek, dienstencentrum voor senioren, sociale kruidenier, groepsopvang, consultatiebureau Kind & Gezin en het inloopkantoor Beschermd Wonen. Op de eerste en tweede verdieping wordt sociale woningbouw voorzien. We gaan uit van maximum 30 seniorenflats en 6 zorgappartementen. De seniorenflats kunnen beroep doen op de reguliere dienstverlening voor senioren van het OCMW, maar de flats zullen niet het statuut hebben van een serviceflat of assistentiewoning”. Het toekomstige ontmoetingscentrum moet voor de burgemeester een plek worden die interactie tussen inwoners, en het gemeenschapsleven kan bevorderen. “Ook duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Stabroek. Onder impuls van Selab werd een sociale dimensie toegevoegd aan deze bouwopdracht door het bieden van kansen op vlak van opleiding en tewerkstelling in de bouwsector. Specifiek willen we een positieve bijdrage leveren door een samenwerking te stimuleren tussen de aannemer en het PITO. We willen ook kansen creëren op duurzaam werk voor kansengroepen en de samenwerking stimuleren tussen reguliere en sociale economie”. Hiervoor werkt het gemeentebestuur samen met Selab, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. Selab zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken. De bouwwerken zullen starten midden volgend jaar en een jaar later moet het project klaar zijn.