Vier verdachten opgepakt voor home invasion in Stabroek Toon Verheijen

20 november 2019

15u16 3 Stabroek De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft vier jongemannen opgepakt voor een home invasion eerder dit jaar in Stabroek. De daders sloten toen een meisje van 17 en haar vriend op in een slaapkamer.

Een jongeman belde op 9 mei ‘s morgens vroeg aan bij een woning in de Lombaardstraat in Hoevenen (Stabroek). De 17-jarige dochter was op dat moment alleen thuis samen met haar vriend. “Na wat trek- en duwwerk werden het meisje en haar vriend opgesloten in de slaapkamer”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket in Antwerpen. “Twee andere jongemannen kwamen de woning ook binnen en doorzochten het hele huis. Enkele minuten later vertrokken ze weer met een kleine som geld en twee dure horloges. Het was het meisje zelf dat de hulpdiensten kon verwittigen. Ze bleef net als haar vriend ongedeerd.”

Na onderzoek bleek het ondertussen ex-vriendje van de dochter betrokken te zijn bij de feiten. De FGP voerde woensdagochtend huiszoekingen uit in Antwerpen, Berchem en Ekeren. De 18-jarige ex-vriend en zijn kompanen van 17, 18 en 19 zijn allemaal opgepakt. De 19-jarige zal voor de onderzoeksrechter. Dee drie anderen verschijnen voor de jeugdrechter omdat ze alledrie op het moment van de feiten minderjarig waren. Het verdere onderzoek zal de precieze rol van elke verdachte duidelijk moeten maken.