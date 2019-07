Verkoopstruc via telefoon om toestel te verkopen Alfons Schryvers

12 juli 2019

11u15 0 Stabroek In Stabroek prijst een firma zich al enkele weken via de telefoon aan om in opdracht een waterstaal te nemen van het kraantjeswater. De firma probeert via deze verkoopstruc een waterbehandelingstoestel te verkopen.

De gemeente Stabroek of Pidpa hebben geen opdracht of samenwerking met deze firma. Inwoners die door de firma gebeld worden, mogen altijd informeren of bevestiging vragen bij Pidpa op het nummer 0800/90.300 of bij de gemeentelijke informatiedienst op 03/210.11.60. Online klacht neerleggen tegen agressieve of misleidende marktpraktijken kan bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Bent u slachtoffer van twijfelachtige praktijken van een persoon, en niet van een betrouwbare onderneming, die bijvoorbeeld geld eist of met een list andere info heeft ontfutseld, stap dan naar het lokale politiekantoor.