Verkeerssituatie in dorpscentrum wijzigt op gansrijden emz

13 februari 2020

10u49 0 Stabroek Op zondag 23 februari zal Stabroek in de ban zijn van het gansrijden. Daardoor treedt er een gewijzigde verkeerssituatie op in het dorpscentrum. De Dorpsstraat zal tussen de Kleine Molenweg en de Abtsdreef volledig verkeersvrij worden gemaakt.

Traditiegetrouw gaat Stabroek weer op zoek naar zijn ‘koning’ in het gansrijden. Ten gevolge daarvan zal de Dorpsstraat tussen de Kleine Molenweg en de Abtsdreef tussen 11 en ongeveer 19 uur verkeersvrij worden gemaakt. Vanaf 07 uur geldt er een parkeerverbod. In Dorpsstraat, ter hoogte van café ’t Zwart Schaap en de parking Hoeve Brouwers wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd vanaf 7 uur totdat de omgeving vrijgemaakt wordt. Het doorgaand verkeer wordt in beide richtingen lokaal omgeleid met een wegomlegging. Het gedeelte tussen de Abtsdreef en Brouwersdreef blijft wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Maatregelen

Om het verkeer vlot te laten doorstromen, worden een aantal maatregelen genomen tussen 11 en 19 uur. Zo geldt er eenrichtingsverkeer in de Lijsterbeslaan. De toegelaten rijrichting is van de Parklaan naar de Mispelaarlaan. Ook in de Esdoornlaan zal een eenrichtingsstraat worden. In verschillende straten is een verbod of parkeren of stilstaan. In de Misperlaan is dat verbod langs beide kanten van kracht tussen de Abtsdreef en de Esdoornlaan. In het gedeelte tussen de Esdoornlaan en Lijsterbeslaan geldt het verbod langs de kant van de oneven huisnummer. In de Lijsterbeslaan zelf is het verbod van kracht langs de kant van de oneven huisnummers. Wat de Parklaan betreft, is een verbod op parkeren en stilstaan langs beide kanten met uitzondering van de parkeerhavens. Voor de Meidoornlaan geldt een verbod voor parkeren en stilstaan langs de oneven huisnummers en ter hoogte van de Dorpsstraat voor een tijdelijke halte van De Lijn. In de Kleine Molenweg kan niet geparkeerd of stilgestaan worden in het parkeervak tussen huisnummers 35 en 41.

De weggebruikers moeten tijdens de manifestatie de verkeersmaatregelen die aangeduid zullen worden met verkeersborden, in acht nemen. Er kunnen in laatste instantie nog wijzigingen optreden.

