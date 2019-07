Veel belangstelling voor verkoop oude mijnenveger Alfons Schryvers

10 juli 2019

10u20 3

Nog tot 16 juli kan geboden worden op de verkoop van de oude mijnenveger van de Belgische Marine uit de periode 1955 tot 1978. Momenteel heeft de Hoevense veilingsite Hammertime al 63 biedingen ontvangen.

De mijnenveger MSC 931 Knokke is gemaakt van hout zodat het schip minder vatbaar zou zijn voor zeemijnen. “Het schip is 40 meter lang en heeft jarenlang dienst gedaan als mijnenveger in tijde van oorlog. Sedert 2012 ligt het echter te verkommeren in het Kempisch dok te Antwerpen. De stad Antwerpen heeft het veilinghuis Hammertime opdracht gegeven om dit schip ten gelde te maken op de meest gunstige manier. De inboedel van dit historische schip wordt alvast geveild op onze website. De inboedel bestaat oa uit diverse elektro, diverse consumentengoederen, audio, gereedschappen enz. Momenteel zitten we al aan 63 biedingen. Er is dus zeker interesse” zegt Steven Teughels, zaakvoerder van Hammertime. Het schip zelf zal in eerste instantie niet geveild worden aangezien het een delicaat werk is om de boot te verwijderen, zonder schade te berokkenen voor de omgeving. “Moesten er echter betrouwbare kandidaten zijn, kunnen zij hun melden bij het veilinghuis voor verdere informatie. Ook geïnteresseerden voor berging van het gehele schip mogen zich zeker melden” besluit de zaakvoerder. Alle info en biedingen op www.hammertime.be. Het schip ligt in het Kempisch dok, aan de Westkaai 33, in Antwerpen.