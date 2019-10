Veegactie straten Alfons Schryvers

04 oktober 2019

De jaarlijkse veegactie in de gemeente Stabroek gaat door van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober. In deze veegbeurt zijn inbegrepen: straatgoten, straatkanten en parkeervakken en de werken gebeuren door een externe aannemer. Aan de inwoners wordt hun medewerking gevraagd om het parkeerverbod te respecteren en op de veegdag alle voorwerpen (roosters, matten) uit de straatgoot te verwijderen en deze na de veegbeurt terug te plaatsen. Het is de bedoeling de gemeente op een week te vegen. Hiervoor is de gemeente is opgedeeld in verschillende zones. Elke veegactie start om 7 uur en eindigt omstreeks 16 uur. Door de gemeentelijke diensten zullen in deze periode de nodige verkeersborden worden geplaatst aan de invalswegen van de wijk. Samen met de politiezone Noord zal toegekeken worden dat het parkeerverbod stipt wordt nageleefd. Is dat niet het geval, dan zullen bepaalde delen van de straat niet geveegd worden. Er zal achteraf ook niet worden teruggekeerd om alsnog deze gedeelten te reinigen. De gemeentewegen waar momenteel werken in uitgevoerd worden, zullen niet geveegd worden. Ook de gewestwegen vallen niet onder deze werken.