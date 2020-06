Vandalen saboteren meermaals tijdelijke verkeerslichten: “Dit kan voor levensgevaarlijke toestanden zorgen” Toon Verheijen

29 juni 2020

17u21 0 Stabroek De voorbije weken werden de tijdelijke verkeerslichten aan de werken aan de N111 in Stabroek al enkele keren in de gracht of de berm gegooid. De politie waarschuwt dat het gevaarlijk kan zijn.

“Het saboteren van verkeerslichten kan tot levensgevaarlijke verkeerssituaties leiden en is bovendien strafbaar”, klinkt het bij de politie. “Onze ploegen werden de laatste weken meerdere keren opgeroepen om nazicht te doen aan de tijdelijke verkeerslichten op de Abtsdreef. Een keer waren de lichten omgedraaid, andere keren waren ze verdwenen en vonden we ze terug in de gracht of langs een paadje wat verderop.”

Levensgevaarlijk

Sabotage of een flauwe grap, lachen kunnen ze er allerminst mee bij de politiezone Noord. “Degene die het verkeer kwaadwillig hindert, riskeert zware straffen. Door de verkeerslichten te saboteren, ontstaan er (levens)gevaarlijke verkeerssituaties. Als er als gevolg hiervan gewonden of zelfs doden vallen, is de saboteur verantwoordelijk en hangen hem zware gevangenisstraffen boven het hoofd. We verhogen de controles en vragen iedereen om waakzaam en verantwoordelijk te zijn.”