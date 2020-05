Van Ranst wil katje Lee onderbrengen in zijn lab aan KU Leuven, Van Gucht geen voorstander: “Niet te lichtzinnig mee omspringen”

29 mei 2020

12u58

Bron: Radio 1 4 Stabroek De kortgedingrechter oordeelt De kortgedingrechter oordeelt vandaag over katje Lee , de uit Peru meegesmokkelde kitten van psychologiestudente Selena Ali. Voorafgaand aan de uitspraak liet viroloog Steven Van Gucht, tevens deskundige inzake hondsdolheid, zijn licht schijnen op het Radio 1-programma Nieuwe Feiten. Collega-viroloog Marc Van Ranst stelt voor om de kitten onder te brengen in zijn laboratorium aan de KU Leuven , iets waar Van Gucht geen voorstander van is.

“Een sympathiek voorstel, maar we moeten opletten om hier niet te lichtzinnig mee om te springen”, stak Van Gucht van wal. Hij liet al eerder verstaan dat wat hem betreft euthanasie de enige optie is voor de kater.

“Het gaat niet om een quarantaine zoals bij mensen. Het dier zou ettelijke maanden in relatieve afzondering moeten gehouden worden. Enkel mensen met een vaccinatie tegen hondsdolheid zouden in zijn bijzijn mogen. Ook moet het dier wennen aan normale mensen, niet aan personen in een astronautenpak.” Met dat laatste doelt hij op de mondmaskers en beschermende kledij die betrokkenen zullen moeten dragen.

Ook zou het volgens de professor “zeer veel geld kosten”, “risico’s inhouden” en de deur openzetten voor baasjes die eveneens illegaal een buitenlands huisdier meenemen naar ons land. Ons land beschikt niet over een soortgelijke accommodatie. Van Gucht herhaalt dat bij katje Lee de voorgestelde procedures door Selena Ali niet zijn gevolgd.

“Rabiës treedt het vaakst op bij verwaarloosde dieren. Deze lopen het meest risico (katje Lee is door de studente geadopteerd na haar bezoek aan een plaatselijke kattencafé, red.). We kunnen jammer genoeg niet aantonen of katje Lee hondsdolheid met zich meedraagt. Pas als de eerste symptomen opduiken en het dier anderen aanvalt, is er uitsluitsel.” De viroloog besluit nog dat ons land sinds 2001 vrij is van hondsdolheid en dit koste wat kost moet gehandhaafd worden.