Van Gucht geeft FAVV over de hele lijn gelijk rond kater Lee: "Rabiës is het meest dodelijke virus"

15 mei 2020

12u59 22 STABROEK - ANTWERPEN Professor Steven Van Gucht is naast viroloog ook deskundige inzake hondsdolheid. Hij liet op het Radio 1-programma Nieuwe Feiten zijn licht schijnen over kater Lee. “Rabiës is het meest dodelijke virus, we kunnen geen enkel risico nemen. Als we nu een uitzondering toelaten, zet dit de poort open.”



Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) eist van baasje Selena Ali (23) uit Stabroek een dwangsom van 500 euro per uur dat de kitten niet aan hen wordt overgedragen. Dr. Van Gucht geeft het FAVV over de hele lijn gelijk, wat betekent dat de kitten moet worden geëuthanaseerd. Gevraagd of het uit Peru meegebrachte dier niet op de luchthaven van Zaventem in quarantaine kan, reageert de viroloog afwijzend. “Bij mijn weten is die structuur in ons land niet voor handen.”

“Normaal is er een wachttijd van drie maanden. Als daar van wordt afgeweken (wat hier is gebeurd, red.), volgt in ons land en andere lidstaten van de Europese Unie euthanasie. Als we dit toelaten, zet dit de poort open waardoor heel wat honden, katten en mensen gevaar lopen.”

Het FAVV meldde maandag al dat rabiës elk jaar meer 55 000 dodelijke slachtoffers ter wereld maakt. “Het meest dodelijke virus”, volgens Van Gucht. De professor meldt dat geen enkele medische test kan aantonen of Lee rondloopt met hondsdolheid. “We moeten daarom uitgaan van het ergste scenario.”

Van Gucht heeft begrip voor de ondertekenaars van een petitie die vraagt om Lee te laten leven, maar onderstreept dat de kater mogelijk een drager is. Uit ondervinding weet hij dat Zuid-Amerikaanse dierenartsen niet altijd transparant communiceren en regelgeving inzake hondsdolheid doelbewust verzwijgen, om zo geen consult te mislopen. Het is nog volgens Van Gucht niet de eerste keer dat ons land met een soortgelijke zaak wordt geconfronteerd. “Het heeft decennia geduurd vooraleer ons land vrij van hondsdolheid was. We bereikten dit in 2001, het heeft heel veel moeite gekost.”

Gevaarlijke situatie

De rechter in Antwerpen stelt de zaak twee weken uit. Presentator Lieven Van Gils wou weten of dit niet een potentieel gevaarlijke situatie creëert. Van Gucht antwoordde bevestigend. “Vooraleer de eerste symptomen opduiken, is een kat al besmet en kan zo het virus verder verspreiden aan andere mensen, katten en honden.” Mensen die een rabiësbesmetting oplopen, kunnen hondsdolheid niet verder verspreiden op andere mensen.

