Vaar eens in een warmwaterbad: koppel verhuurt drijvende hot tub aan Fort van Stabroek emz

09 oktober 2020

18u08 22 Stabroek Onder de liefhebbers van wellness is een hot tub welbekend: een zitbad in een houten ton waarvan het water verwarmd wordt met een houten kachel. Matthias Pieters (36) uit Antwerpen ging nog een stapje verder met dat concept. Hij bouwde samen met zijn vriendin twee jaar lang aan een drijvende versie, een float tub. Die dobbert momenteel rond aan het Fort van Stabroek. Vanaf dit weekend is de float tub af te huren voor een ontspannend vaartochtje in eigen bubbel.

Al tien jaar lang woont Matthias met zijn vriendin Brenda Creve (30) op een boot in Antwerpen. De voorbije vier jaar is dat aan het Houtdok. Als schipper van beroep is hij dan ook verliefd op het water. Zelf liet hij al wel eens een hot tub op het dek komen. In Nederland ontdekte hij het concept van een drijvende hot tub.

Onzinkbaar

“In België bestond het concept nog niet. Wat Nederland betreft ging het blijkbaar zelfgebouwde hot tub in de vorm van een bootje. Dan heb ik besloten er zelf een drijvende hot tub in de vorm van een ton te bouwen”, zegt hij. Na anderhalf jaar bedenken, ontwerpen en berekenen bouwde Matthias samen met Brenda een half jaar lang aan de float tub.

Als basis namen ze een hot tub met een volume van 1.500 liter water, eigenlijk bedoeld om in te bouwen in een terras. Het zelfgeproduceerde omhulsel rond de hot tub van hout en polyester moet ervoor zorgen dat de constructie niet zou zinken. “Er kan water uitgaan, maar geen water inkomen”, vertelt Matthias. Ook installeerden ze een buitenboordmotor aangestuurd door elektrische batterijen, zodat de float tub echt kan varen.

Historische en natuurrijke site

Eigenlijk begon de bouw als een hobby, maar Matthias en Brenda besloten de float tub toch ook te verhuren. De float tub laten dobberen of rondvaren aan hun eigen woonboot werd verboden door de stadspolitie. Daarom zocht Matthias andere oorden op. Hij kwam terecht bij evenementenlocatie Stafort van Tom Callens (50) aan het Fort van Stabroek. “Een heel mooie locatie en er is geen hinder van andere boten”, aldus Matthias. “Aan de bar kan er een drank besteld worden om mee te nemen aan boord.”

Wie de float tub huurt, kan anderhalf uur lang op de fortgracht ronddobberen. Een houtkachel zorgt ervoor dat het water een temperatuur van 39 graden Celsius behoudt. Er kunnen zes personen in de hot tub, maar door de verstrengde coronamaatregelen zijn er momenteel maar vier personen toegelaten.

De nichten van Matthias zijn alvast fan. “Ik ken natuurlijk wel een hot tub, maar het is een heel toffe ervaring om in stilstaand water ermee rond te varen. En deze natuurrijke en historische site zorgt voor een extra beleving. Eigenlijk dacht ik dat het wat koud zou zijn, maar zelfs met koud weer is het te doen”, lacht Liesbeth Waegneer (32). “Echt een aanrader”, vult haar zus Ilse (35) aan.

Nu de testfase volledig afgerond is, verwacht Matthias volgende week vrijdag zijn eerste klanten. Of hij nog meer float tubs gaat bouwen als het concept aanslaat? “Voorlopig niet. Het moet natuurlijk wel een beetje een unieke belevenis blijven”, besluit de bouwer.

Vier tot zes personen

Momenteel kan de float tub gehuurd worden op vrijdag, zaterdag en zondag. Wie de drijvende hot tub huurt, spendeert twee uur aan het Fort van Stabroek, waarvan anderhalf uur varen. Er kunnen maximum zes personen in de hot tub, maar door de verstrengde coronamaatregelen zijn er nu slechts vier personen tegelijk toegelaten, wat het minimum is. Voor 4 personen bedraagt de kostprijs 200 euro, voor 5 personen 220 euro en voor 6 personen 240 euro. Een kapitein om de float tub te besturen zorgt voor een bijkomende kost van 40 euro. Meer informatie via www.float-tub.be.