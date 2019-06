Unieke tegeltableaus verhuizen naar Poldermuseum Alfons Schryvers

17 juni 2019

10u53 0

De Stabroekse feestzaal Rosmolen krijgt een grondige opknapbeurt. Aan de muur hangen twee unieke tegeltableaus die niet meer zullen passen in het nieuwe interieur. Het parochiebestuur, eigenaar van de feestzaal, schenkt de tegeltableaus aan het Poldermuseum in Lillo. Vrijwilligers waren bijna een halve dag in de weer om beide tableaus, met een gewicht tussen de 250 en 300 kilo, voorzichtig van de muur te halen en te verhuizen. “De tableaus zijn omstreeks 1914 gemaakt” zegt Gert Simons secretaris van het Poldermuseum. “Ze zijn zeker de moeite waard en mogen zeldzaam genoemd worden. Ze werden destijds in opdracht van het toenmalige grootgruttersbedrijf P. de Gruyter & Zn uit Den Bosch vervaardigd door de Faience- en Tegelfabriek Holland te Utrecht. Deze tegelfabriek heeft bestaan tot ca, 1917. De tableaus dateren uit de periode tussen 1914 en 1917. Meerdere winkelinterieuren waren destijds opgesierd met tegeltableaus die een wandvullende voorstelling gaven van taferelen rond grondstoffen die gebruikt werden voor producten in de winkel. De kunstenaar die de taferelen schilderde was Hermanus Oostveen. De fabrieksgebouwen van P. de Gruyter zijn medio eind 70-er jaren gesloopt, nadat de firma failliet ging. Via een omweg kwamen de twee tableaus in Stabroek terecht”. Omdat beide tableaus verwijzen naar bakkersgrondstoffen krijgen ze een plaatsje in de bakkerij van het Poldermuseum. Vooraleer ze er tegen de muur terecht komen worden ze eerst gereinigd en moet onderzocht worden of de muren van het Poldermuseum een dergelijke zware belasting kunnen dragen.