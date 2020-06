Tweede jaar op rij geen Dorpsdag: na stormweer is coronavirus de spelbreker emz

09 juni 2020

11u47 2 Stabroek Het vrijwilligerscomité Stay Events heeft besloten de Dorpsdag op de laatste zondag van september af te gelasten. Na het stormachtige weer van vorig jaar is nu het coronavirus de spelbreker. “In een normale omvang zou de Dorpsdag zeer onverantwoord zijn. Op een normale, leuke Dorpsdag is er geen ruimte om aan social distancing te doen of met een mondmasker aan pinten te pakken”, klinkt het.

De pil is erg bitter om te slikken. Vorig jaar hadden de organisatoren immers nog beloofd dat er zeker een editie van 2020 zou komen. De Dorpsdag 2019 werd immers door de weersvoorspellingen met rukwinden tot 75 kilometer per uur afgelast. Zelfs de uitdaging naar een tijdelijk nieuw parcours door de wegenwerken zou de organisatie niet stoppen om in 2020 het evenement toch te kunnen laten doorgaan. “Maar niemand had kunnen voorspellen dat het coronavirus zou komen en we deze belofte nu niet kunnen waarmaken”, luidt het bij Stay Events.

Vragen blijven onbeantwoord

De organisatie kan niet langer wachten met een beslissing, omdat de voorbereiding maanden in beslag neemt. “We hebben alles dubbel gewikt en gewogen, alle pro’s en contra’s bekeken en ook bij de omliggende gemeenten wat rondgevraagd wat hun beslissingen omtrent grote feesten zijn.” Daarbij kwam de organisatie tot de conclusie dat het onverantwoord zou zijn om de Dorpsdag te organiseren. Bovendien zouden er slechts vijftig kramen mogen staan. Daarenboven bleven heel wat praktische vragen onbeantwoord.

Stay Events kijkt na de zware beslissing al uit naar 2021. “We wensen iedereen een goede gezondheid toe en hopen u allen te mogen verwelkomen op zondag 26 september 2021 op een nieuwe knallende editie van de Dorpsdag, onder een stralende zon én met een vernieuwde Dorpsstraat”, besluit de organisatie.